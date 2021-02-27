В поле Челябинской области после непогоды нашли замерзших лошадей

Фото: телеграм-канал "Я выхожу Челябинск"

Замерзших лошадей нашли в поле возле деревни Ложкина Верхнеуральского района Челябинской области. После непогоды 24 февраля несколько животных бездвижно лежали на снегу, покрытые льдом. Очевидец этого ужасающего зрелища выложил фотографии в социальные сети.

Фото: телеграм-канал "Я выхожу Челябинск"

После увиденного большинство пользователей, мягко говоря, удивились, что хозяин позволил лошадям оказаться на улице в такую погоду.

— В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит. А здесь лошади, что они там делали, зимой среди сугробов — свежим воздухом дышали? — пишет Елена Русина.

Но нашлись и те, кто надеется, что человек не прикладывал руку к этому инциденту.

— Скорее всего, это дикое стадо, какой хозяин будет держать на морозе свою скотину? — задается вопросом Марина Меньшикова.

Фото: телеграм-канал "Я выхожу Челябинск"

Что в итоге стало с лошадьми, и сколько из них остались в живых, неизвестно.

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