Челябинцы обеспокоены краном, свисающим над оживленной дорогой

Фото: читатель КП
На пересечении улиц Чичерина и Университетская набережная в Челябинске вот уже почти неделю стоит кран. Стоял бы себе дальше, только вот его стрела свисает прямо над дорогой, что и вызывает опасение у горожан.
— Будем ждать, пока упадет на дорогу? С нашими ветрами это вполне реально, — жалуется челябинка Марина.
Фото: читатель КП
В социальных сетях появилась информация, что строители все же начали убирать этот кран.
— Его уже «уронили», сейчас стрелу снимут и проблема отпадет сама собой, — пишет Дмитрий Аверьянов.
Напомним, кран начал смущать жителей города еще 22 февраля, но, судя по всему, строителям необходимо было доделать какие-то работы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru