Челябинцы обеспокоены краном, свисающим над оживленной дорогой

Фото: читатель КП

На пересечении улиц Чичерина и Университетская набережная в Челябинске вот уже почти неделю стоит кран. Стоял бы себе дальше, только вот его стрела свисает прямо над дорогой, что и вызывает опасение у горожан.

— Будем ждать, пока упадет на дорогу? С нашими ветрами это вполне реально, — жалуется челябинка Марина.

Фото: читатель КП

В социальных сетях появилась информация, что строители все же начали убирать этот кран.

— Его уже «уронили», сейчас стрелу снимут и проблема отпадет сама собой, — пишет Дмитрий Аверьянов.

Напомним, кран начал смущать жителей города еще 22 февраля, но, судя по всему, строителям необходимо было доделать какие-то работы.

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