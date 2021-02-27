Челябинские полицейские нашли у мужчины нелегальную партию сигарет на 10 миллионов рублей

На табачной продукции не было маркировки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске полицейские нашли нелегальную партию сигарет на 10 миллионов рублей. Как оказалось, мужчина арендовал различные помещения, в том числе и гаражи, где хранил незаконно купленный товар, чтобы потом продать. Предприимчивым торговцем оказался 30-летний житель Каслинского района, его теперь подозревают в нелегальной торговле табачной продукцией.

— Следствием Отдела полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, следователи разыскивают причастных к торговле людей.

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