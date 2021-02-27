Челябинского полицейского, который пьяным устроил смертельное ДТП и скрылся, отправили в СИЗО

Его уволят из органов, если докажут вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Челябинске избрали меру пресечения для полицейского, который пьяным устроил смертельное ДТП и скрылся. Об этом сообщили в Советском районном суде. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца, поэтому, как минимум, до конца апреля он пробудет под стражей.

Напомним, авария произошла 22 февраля, когда пьяный полицейский вместе с пассажиром ехал по улице Кузнецова на Lada Granta. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. После этого виновник аварии скрылся с места ДТП, а его пассажир скончался от полученных травм. Пассажирка другой машины была госпитализирована.

Позже полицейского все-таки нашли, а затем и предъявили обвинение. В главке заявили, что, в случае доказательства его вины, мужчину уволят.

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