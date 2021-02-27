Челябинский «Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ, вырвав победу у магнитогорского «Металлурга»

Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Сегодня в Магнитогорске хоккейный клуб «Металлург» принимал челябинский «Трактор». Эта встреча являлась последний в регулярном чемпионате — дальше будет плей-офф, в который и те, и другие успешно прошли.

Первый период южноуральского дерби для челябинцев прошел не лучшим образом — на 16 минуте счет открыл нападающий хозяев Семен Кошелев. В начале второго отрезка игры Игорь Полыгалов сравнял счет, но буквально через пять минут Сергей Мозякин снова вывел «Металлург» вперед — 2:1.

По-настоящему напряженным оказался третий период, когда хоккеисты «Трактора» усердно пытались перевести игру в овертайм, и им это удалось. За восемь секунд до конца матча Виталий Кравцов отправил шайбу в сетку, сравняв счет. На кураже челябинцы вышли в овертайм, и уже на 47 секунде Илья Карпухин поставил точку в игре. 3:2 — победа «Трактора».

Команды могут встретиться друг с другом уже в первом раунде плей-офф — это станет известно после исхода сегодняшнего матча «Салавата Юлаева» и «Локомотива».

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