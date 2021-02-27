В Челябинске мужчина выпрыгнул из окна полыхающей многоэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня, 27 февраля, пожар случился в доме № 96 по улице Шаумяна в Челябинске. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили, что загорелась квартира на четвертом этаже. До прибытия пожарных оттуда через окно выпрыгнул мужчина, получивший ожоги кистей и рук, а также травмы при падении. Его госпитализировали в больницу, он находится в сознании.

— Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 50 кв. метров. Из подъезда самостоятельно вышли 35 человек, из них 6 детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В 17:24 было объявлено о ликвидации открытого горения, пожарные продолжают работать на месте ЧП. Что стало причиной возгорания, будет установлено позже.

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