Появилось видео с места пожара в Челябинске, где мужчина выпрыгнул из окна

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня в доме № 96 по улице Шаумяна вспыхнула квартира на четвертом этаже. Чтобы спастись, мужчина принял волевое решение прыгнуть в окно. Сотрудники МЧС прислали видео с места событий.

Напомним, в шестом часу вечера пожарные локализовали пожар, экстренно эвакуировать никого не пришлось — из подъезда самостоятельно вышли 35 человек, из них 6 детей. Что стало причиной пожара, станет известно позже, сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

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