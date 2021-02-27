Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Сегодня магнитогорский «Металлург» принимал на своем льду челябинский «Трактор». Этот матч стал последним в регулярном чемпионате КХЛ для обеих команд — в овертайме победу вырвали медведи.

Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин остался доволен игрой команды, а также дебютом молодых игроков.

— Рады победе. В целом, если брать по игре — действовали терпеливо, строго по заданию, отдавались в каждом моменте, боролись за каждую шайбу, старались выжимать из моментов максимум. Удалось в концовке вшестером сравнять счет и победить в овертайме. Слова благодарности команде за самоотдачу и игру. Наши болельщики тоже были здесь, их благодарю за поддержку, — прокомментировал игру тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Свою первую игру в лиге провел вратарь черно-белых Сергей Мыльников. Он поделился впечатлениями после матча.

— Я думал, что выйду и будет волнение. На самом деле — нет. Вышел и спокойно сыграл. Не было никаких противоположных эмоций, только положительные, — поделился Сергей Мыльников.

Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев был явно расстроен, когда давал комментарии после матча. По прошедшему матчу он ничего толком не сказал, заявив, что впереди плей-офф — надо готовиться к нему.

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