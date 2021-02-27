Определился соперник челябинского «Трактора» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Первые два матча пройдут в Уфе. Фото: ХК «Трактор»
Определился соперник «Трактора» по первому кругу плей-офф. Черно-белые сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые две встречи пройдут в столице Башкортостана 3 и 5 марта, затем команды приедут в Челябинск, где сыграют 7 и 9 марта.
Если победитель не будет определен, то игры пройдут 11 марта в Уфе, 13 марта в Челябинске, 15 марта в Уфе. Хоккейный клуб настроен оптимистично.
— Команды уже встречались между собой в играх на вылет. В плей-офф 2017/2018 коллективы играли на стадии полуфинала Восточной коференции. Тогда серия из семи матчей закончилась в пользу челябинцев, которых возглавлял Анвар Гатиятулин, — вспоминают в «Тракторе».
Магнитогорский «Металлург», который сегодня уступил «Трактору» в овертайме, сыграет с «Барысом» из Нур-Султана.
Все пары плей-офф КХЛ сезона 2020/2021
Восточная конференция:
«Ак Барс» — «Торпедо»
«Авангард — «Автомобилист»
«Металлург» — «Барыс»
«Салават Юлаев» — «Трактор»
Западная конференция:
ЦСКА — «Спартак»
СКА — «Динамо» Минск
«Динамо» Москва — «Северсталь»
«Локомотив» — «Йокерит»
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