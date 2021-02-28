В Курганской области санавиация помогла спасти женщину, у которой начались роды

В прошлом году санавиация помогла спасти 246 жителей Курганской области. Фото Леонида Архипова.

Первый в этом году в Зауралье вылет вертолета санитарной авиации помог спасти сразу две жизни. Накануне в перинатальный центр Кургана по воздуху доставили беременную жительницу Шадринска. Женщина начала рожать, но внезапно ее состояние резко ухудшилось. Понадобилась срочная операция. Жизни мамы и малыша были под угрозой.

Медики экстренно прилетели за роженицей и доставили ее в перинатальный центр.

— Благодаря санавиации и профессионализму медиков перинатального центра, родилась девочка весом 2,9 кг, рост малышки — 50 см. Сейчас и ребенок, и мама находятся под наблюдением специалистов перинатального центра, — сообщили в Департаменте здравоохранения Курганской области.

Отметим, что в прошлом году санавиация помогла спасти 246 жителей Курганской области.

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