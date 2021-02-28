В Магнитогорске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
В Магнитогорске в эту минуту тушат пожар в шестнадцатиэтажном доме по проспекту Ленина, 78. В подъезде вспыхнули электрические кабели с третьего по пятый этажи. Жильцов эвакуировали.
— Подразделения работают по повышенному рангу сложности пожара — «пожар №2», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Новость дополняется.
Обновлено в 10:21.
Эвакуированы 61 человек, в том числе 24 ребенка. Жителей дома на автобусе увезли в клуб, расположенный неподалеку.
Из дома эвакуировали 61 жителя.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
— На данный момент объявлена ликвидация открытого горения: сгорели кабели, длиной 12 погонных метров, с 3 по 6 этажи, — добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru