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В Магнитогорске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Загорелись кабели в подъезде
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Магнитогорске в эту минуту тушат пожар в шестнадцатиэтажном доме по проспекту Ленина, 78. В подъезде вспыхнули электрические кабели с третьего по пятый этажи. Жильцов эвакуировали.

— Подразделения работают по повышенному рангу сложности пожара — «пожар №2», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Новость дополняется.

Обновлено в 10:21.

Эвакуированы 61 человек, в том числе 24 ребенка. Жителей дома на автобусе увезли в клуб, расположенный неподалеку.

Из дома эвакуировали 61 жителя.

Из дома эвакуировали 61 жителя.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

— На данный момент объявлена ликвидация открытого горения: сгорели кабели, длиной 12 погонных метров, с 3 по 6 этажи, — добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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