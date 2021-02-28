Пост о замерзших лошадях в Челябинской области оказался фейком

Табун лошадей сняли на видео в Казахстане. Фото: кадр с ролика, опубликованного на azh.kz
На днях челябинские паблики облетел пост — в Верхнеуральском районе во время метели замерз табун лошадей. Текст сопровождают фотографии животных, которые лежат на снегу, покрытые льдом. Снимки шокировали южноуральцев. К тому же, в посте сообщалось, что некоторые лошади замерзли до смерти. Однако позже выяснилось, что новость не имеет отношения к Челябинской области.
— У нас на территории района таких случаев не было. И такой информации не поступало, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.
Информацию опроверг также глава Карагайского сельского поселения Павел Моисеев, в состав которого входит деревня Ложкина, где якобы обнаружили животных. Жители деревни тоже не слышали о подобных случаях.
Источником фото оказался казахский сайт azh.kz. На республику тоже недавно обрушился буран, ударили сильные морозы. 24 февраля табун из 300 голов оказался возле трассы Атырау — Уральск. Вскоре ослабленных лошадей увезли хозяева.
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