Пост о замерзших лошадях в Челябинской области оказался фейком

Табун лошадей сняли на видео в Казахстане. Фото: кадр с ролика, опубликованного на azh.kz

На днях челябинские паблики облетел пост — в Верхнеуральском районе во время метели замерз табун лошадей. Текст сопровождают фотографии животных, которые лежат на снегу, покрытые льдом. Снимки шокировали южноуральцев. К тому же, в посте сообщалось, что некоторые лошади замерзли до смерти. Однако позже выяснилось, что новость не имеет отношения к Челябинской области.

— У нас на территории района таких случаев не было. И такой информации не поступало, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

Информацию опроверг также глава Карагайского сельского поселения Павел Моисеев, в состав которого входит деревня Ложкина, где якобы обнаружили животных. Жители деревни тоже не слышали о подобных случаях.

Источником фото оказался казахский сайт azh.kz. На республику тоже недавно обрушился буран, ударили сильные морозы. 24 февраля табун из 300 голов оказался возле трассы Атырау — Уральск. Вскоре ослабленных лошадей увезли хозяева.

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