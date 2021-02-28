Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 февраля 2021 г составляет 52 146 человек.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
За прошедшие сутки медики обнаружили коронавирус еще у 194 жителей Челябинской области, школьников среди них нет. Всего в регионе, по данным на 28 февраля, зафиксировано 52 146 случаев COVID-19.
Накануне выздоровели 207 южноуральцев, а всего с начала пандемии болезнь победили 44 687жителей области. Еще 5 363 заболевших остаются под присмотром врачей.
Не обошлось без летальных исходов. Умерли 10 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 8 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.
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