В Магнитогорске потушили пожар в 16-этажном доме, из-за которого эвакуировали больше сотни жильцов

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня, 28 февраля, в 16-этажном доме по проспекту Ленина в Магнитогорске вспыхнул пожар. Огонь охватил электрокабель сразу на четырех этажах, дым повалил в подъезд. Из здания были эвакуированы 115 человек, в том числе 37 детей. Пожарные использовали спаскомплеты, чтобы спасти людей.

Пожар потушили быстро, никто не пострадал. Сейчас в доме восстанавливают электроснабжение. Однако все могло обойтись не так благополучно. Из-за припаркованных машин пожарные с трудом установили подъемники для эвакуации людей.

— Это удалось сделать благодаря мастерству водителей пожарных автомобилей. Будь ситуация серьезнее (например, в случае быстрого распространения огня или более плотного задымления), заставленный двор стал бы одним из решающих факторов, — отметили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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