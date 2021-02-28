В Челябинске из реабилитационного центра пропали четыре девушки-подростка

Волонтеры поискового отряда «Легион — СПАС» опубликовали ориентировки на четырех девушек 16 лет. Они пропали вчера ночью, 27 февраля, из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Комсомольском проспекте. Трое беглянок нашлись, еще одну ищут.

Приметы девушки: рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Была в черной толстовке, черных джинсах, черных кроссовках.

— Девочки сбежали из СЦР. Где были, не знаю. Знаю, что сейчас находятся в отделе полиции. С ними все хорошо. Причины там выясняют, — сообщила КП-Челябинск координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, позвоните по телефону 8-951-455-13-17 Татьяна, либо в полицию по номеру 102.

Обновлено в 14:25. Девушка нашлась, с ней все в порядке.

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