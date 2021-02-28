Челябинец открыл стрельбу во дворе микрорайона Чурилово

Пистолет у стрелявшего был пневматический. Фото: vk.com/«[В] Чурилово | Челябинск»

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля во дворе в Чурилово. О нем сообщили местные жители. Мужчина с пистолетом в руке попал на камеру видеодомофона.

— Кто ночью стрелял во дворе Трашутина, 47? Орал под окнами соседей, — написала в группе «[В] Чурилово | Челябинск» Ирина. — Еще раз такое устроит — будет 3 суток ареста.

В полиции подтвердили, что поступало обращение от жителей.

— Сообщение поступило около полуночи. На место выезжали сотрудники полиции. С мужчиной провели профилактическую беседу. Огнестрельного оружия при нем не обнаружено, пистолет пневматический. Заявлений от граждан о повреждении имущества не поступало, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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