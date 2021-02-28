В центре поддержки детей-инвалидов в Челябинской области обрушился потолок

Никто из детей и работников центра не пострадал. Фото: Центр поддержки детей-инвалидов «Солнышко»

В Троицке в здании Центра поддержки детей-инвалидов «Солнышко» второй раз порвало систему отопления. После этого на первом этаже частично обрушился потолок. Сотрудники центра поделились фотографиями из помещения, на которых видны последствия инцидента.

В здании второй раз прорвало трубы. Фото: Центр поддержки детей-инвалидов «Солнышко»

— Беда все-таки к нам пришла! Сегодня ночью, 26 февраля, второй раз порвало систему отопления в нашем здании! После чего началось частичное обрушение потолка на первом этаже. Пока не можем делать прогнозы, что будет с нами дальше! Честно сказать, мы пребываем в состоянии шока! Ведь столько сил вложено в это здание! — сообщили сотрудники центра.

Оборудование в кабинетах пока не пострадало.

Фото: Центр поддержки детей-инвалидов «Солнышко»

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