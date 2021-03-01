Отмена занятий в школах Челябинска 1 марта 2021 года: нужно ли сегодня идти на уроки

Всю прошлую неделю у некоторых классов были внеплановые каникулы из-за холодов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске сохраняется морозная погода. В ночь на понедельник, 1 марта, похолодало до -18..-20, поднялся северный ветер с переходом северо-западный 4-9 м/с. Мы узнали, будет ли отмена занятий в школах Челябинска 1 марта 2021 года.

— Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме, — сообщили в ЕДДС Челябинска.

Сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями -12..-14, небольшой снег, утром на отдельных участках дорог гололед. Поэтому будьте внимательны за рулем и надевайте нескользящую обувь.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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