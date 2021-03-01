Весна в Челябинске началась с 9-балльных пробок

Город встал сразу в нескольких районах
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сегодня, 1 марта, Челябинск снова сковали 9-балльные пробки. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.пробки на 08:45.
Фото: Яндекс.пробки
Особенно движение затруднено по улице Братьев Кашириных — практически по всей ее длине сплошные заторы. Такие же трудности на улице Бейвеля, проспектах Победы и Комсомольском, а также на Свердловском тракте. На мосту через Шершни тоже большая пробка — автомобили еле-еле двигаются в сторону бора.
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