Весна в Челябинске началась с 9-балльных пробок

Город встал сразу в нескольких районах Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 1 марта, Челябинск снова сковали 9-балльные пробки. Такие данные предоставляет сервис Яндекс.пробки на 08:45.

Фото: Яндекс.пробки

Особенно движение затруднено по улице Братьев Кашириных — практически по всей ее длине сплошные заторы. Такие же трудности на улице Бейвеля, проспектах Победы и Комсомольском, а также на Свердловском тракте. На мосту через Шершни тоже большая пробка — автомобили еле-еле двигаются в сторону бора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru