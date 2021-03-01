В Челябинской области возбудили уголовное дело за приемку недостроенной канализации

Материалы проверки легли в основу уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело за приемку невыполненных работ при строительстве очистных сооружений канализации. Нарушения нашлись в Верхнем Уфалее — там контрольно-счетная палата проводила плановую ревизию.

— Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа, — сообщили в контрольно-счетной палате.

Контракт на строительство 4-ой очереди городских очистных сооружений канализации был оплачен в 2018 году. Из бюджета на это потратили 1,3 млн рублей.

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