Мэр Челябинска Наталья Котова о уборке улиц: «Сложили гору снега высотой с двухэтажный дом»

Фото: администрация Челябинска

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр Наталья Котова дала поручение сосредоточиться на уборке улиц от снега. Накануне она осматривала основные и второстепенные улицы, на которых образовалась шуга. Где-то она вывезена, а где-то убрана в валы на боковых линиях улиц.

— Дать поручение по Калининскому району — там около торговых центров снег с парковок сдвигается на улично-дорожную сеть, — обратилась Наталья Котова к замглавы Надежде Рыльской. — И управляющая компания на Бейвеля, 54 — сложили гору снега высотой, наверное, с двухэтажный дом. Дать время, чтобы вывезли этот снег, если не вывезут — принимать административные меры.

Котова также добавила, что нужно бороться с накатанными колеями с помощью противогололедных материалов либо с помощью грейдера. После этого перейти к карманам, где снег создает препятствия для парковки автомобилей.

— В прицнипе, прогресс большой за сегодняшнюю ночь, много убрали, основные магистрали прошли. Такими темпами дня 2-3 и должны справиться, — заключила градоначальница.

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