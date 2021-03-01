В Челябинске после ДТП образовалась пробка из трамваев

Фото: читатель КП

Авария произошла на Свердловском тракте в Челябинске, в районе остановки «Ветлечебница». Водитель Lada Vesta вылетел на трамвайные пути, снеся ограждене возле остановки. Из-за этого движение трамваев встало. По словам очевидцев, пробка растянулась на несколько километров.

Фото: читатель КП

Информации о пострадавших пока нет. Мы связались с ГИБДД города, чтобы получить данные о ДТП, но там пообещали прокомментировать инцидент чуть позднее.

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