Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным на 1 марта, в регионе зафиксировано 52 338 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 192 человек, один из которых школьник. При этом выздоровели 199 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 886 южноуральцев. Еще 5 345 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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