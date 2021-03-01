Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным на 1 марта, в регионе зафиксировано 52 338 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 192 человек, один из которых школьник. При этом выздоровели 199 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 886 южноуральцев. Еще 5 345 заболевших остаются под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.
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