«Динамо-Уралочка» обыграла «Кинеф» в первом матче плей-офф ватерпольной Евролиги

В четвертьфинале женской ватерпольной Евролиги златоустовская «Уралочка» смогла «удивить» многократного Чемпиона России и обладателя Еврокубков команду «Кинеф». Первый матч наши ватерполистки проводили в Киришах и сумели добиться очень важной победы 11:8.

Уже со старта спортсменки Златоуста навязали соперницам свою тактику. За счет прессинга, быстрых контратак и мастерского исполнения позиционного нападения наша команда совершила рывок — 7:3 к середине матча. Разница мячей доходила и до +5 в пользу «Уралочки», но «Кинеф» финишным штурмом смог ее несколько сократить. У нашей команды дважды отличились Екатерина Зеленцова, Эльвина Каримова и Анастасия Панфилова. Четыре гола на счету Марии Берсневой.

Гостевая победа с перевесом в три мяча дает «Уралочке» хорошие шансы на прохождение ¼ Финала Евролиги по итогам двухматчевого противостояния с «Кинефом». Все решится в ответной игре в Златоусте 13 марта.

Миххаил Накоряков, главный тренер ВК «Динамо-Уралочка»:

— Мы сделали только первый шаг. Благодарен девчонкам за самоотдачу и характер. Нам удалось забить свои голы и хорошо сыграть в защите. Но все самое главное впереди. «Кинеф» — очень серьезный соперник, игры с ним — всегда испытание.