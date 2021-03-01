В Молодежном театре состоится премьера поэтической симфонии «Онегин»

5 и 6 марта в 18:00 в Молодежном театру впервые покажут спектакль «Онегин» (12+) .

В гениальном пушкинском тексте звучит искристая усмешка автора — попробуйте дотянитесь, потомки-интерпретаторы. Как же быть? Как ставить «Евгения Онегина»? Ведь все у Пушкина уже расставлено, все есть, все ярко и живо. Хочешь найти что-то важное, выделить что-то одно, а нужно все, и, останавливаясь на нюансах, кромсаешь замысел. «Онегин» — цельное произведение. Остается только одно — читать и слушать… поэтическую симфонию в Молодежном.

«Онегин» — это музыка, мелодия. Хочется ее услышать, схватиться, идти за ней. Тогда и возникают образы, картины, атмосфера, эпоха, живые люди, их голоса и характеры. Возникает мир. В конце концов, «Онегин» — это весь наш мир.

— Музыка в этом спектакле как действующее лицо, они с текстом должны слиться воедино, и музыка будет переходить в поэзию, а поэзия — в музыку, — комментирует режиссер спектакля Иван Миневцев. — Будет много пластики, но пластики театральной, драматической. Это очень тонкая, нежная история, очень важно, на мой взгляд, отнестись бережно к тексту, к этой великой, сильной поэзии. Вообще, работа с такими произведениями поднимает артистов на новый уровень. Когда сталкиваешься с таким материалом, начинаешь мыслить иначе. Это и для меня новый опыт, поскольку я не делал прежде поэтические спектакли.

По словам режиссера, несмотря на всю бережность и классический подход к постановке, будут и необычные решения. Например, совершенно неожиданным образом в Молодежном театре появится полноценный оркестр с инструментами.

Также напомним, что в преддверии премьеры можно бесплатно посетить Лабораторию зрителя. В ее рамках уже прошло два события: тренинг балетмейстера спектакля Натальи Шургановой «Тело в дело» и Music talk с композитором Константином Хазановичем. Впереди гостей ждет просмотр видеозаписи спектакля «Горка» Нижневартовского драматического театра и обсуждение с авторами: драматургом Алексеем Житковским и режиссером Иваном Миневцевым. Мероприятие позволит участникам ближе познакомиться с автором инсценировки «Онегин» Алексеем Житковским — современным драматургом, чьи пьесы идут по всей стране, но пока не в Челябинске. Записаться на видеопросмотр можно на сайте.