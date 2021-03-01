Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

3 марта в Челябинске включат сирены, а также громкоговорители экстренного оповещения. Об этом заранее сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Также пройдет тестовое оповещение через телеканалы.

Сирены и громкоговорители сработают с 10 до 14 часов, оповещение через телеканалы запланировано на 10:43. В это же время будет запущено речевое сообщение через домофонную сеть «Интерсвязь».

— Во избежание паники, предупредите своих близких и распространите данное сообщение, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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