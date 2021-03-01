Столичные абоненты Tele2 на праздничный уикенд выбрали длинные маршруты

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проанализировала активность столичных абонентов в период длинных праздничных выходных. Объектом анализа стали внутренние направления. Примечательно, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, основная часть клиентов покинула Московский регион уже в пятницу – 19 февраля на основные транспортные узлы столицы пришлось 38% от общего объема трафика, скачанного за период с 19 по 23 февраля.

Самым популярным железнодорожным направлением стала Казань. Столичные абоненты за весь период праздников (20-23 февраля) скачали на вокзале города на 94% трафика больше, чем абоненты, оказавшиеся на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Северная столица заняла второе место по популярности, а вокзалы центрального региона (Тула, Калуга, Владимир) оказались на третьей строчке, суммарно уступив ближайшему конкуренту 15%.

С помощью технологии big data оператор проанализировал активность абонентов на наиболее трафиковых автомагистралях за период с 20 по 23 февраля. В выборку попали федеральные трассы М7 «Волга», М4 «Дон» и М11 «Нева». Интересно, что на автодороге М7 на первом месте по числу скачанных гигабайтов также оказалась Республика Татарстан – на нее пришлось 40% от общего трафика, потребленного на этой магистрали. Ожидаемо на трассе «Дон» первое место занял Краснодарский край с долей в 53% – абоненты предпочли провести отдых на горнолыжных курортах города Сочи. Примечательно, что интернет-активность столичных абонентов на автодороге М11 (Ленинградская область) выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным праздничным уикендом прошлого года.

Tele2 также проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах в период праздников. Пик активности пришелся на воскресенье, 21 февраля: в этот день абоненты оператора суммарно скачали 6 Тб трафика, что на 2% превышает показатели пятницы, 19 февраля – наиболее популярной у путешествующих на поезде. Внуково стал лидером по объему скачанного в аэропорту интернет-трафика. Так, за три выходных дня на него пришлось 37% всего потребления передачи данных. Следом снова расположился Домодедово, а замыкает рейтинг Шереметьево – показатели аэропортов составили 32% и 31% соответственно.

Материал предоставлен компанией Tele2