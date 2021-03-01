Шесть южноуральцев получили срок за продажу автоматов, собранных своими руками в Челябинске

За основу они брали охолощенное оружие Фото: Василий Вахрин

В Челябинске вынесли приговор шестерым членам ОПГ, которые собирали и продавали боевое оружие. Их поймали в марте 2019 года, когда они пытались сбыть автомат Калашникова. После этого оперативники обыскали дома задержанных и нашли там еще несколько единиц оружия. Как оказалось, южноуральцы покупали охолощенные автоматы, а затем переделывали их в боевой аналог.

— Калининский районный суд признал их виновными по ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сроки им назначили разные, в зависимости от степени участия в совершении преступления. Некоторые отделались условным сроком, а другие отправились в колонию строгого режима.

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