«Все выше и выше»: в Челябинской области вновь растут цены на продукты

За 2020 год в Челябинской области на 20% выросли цены на базовые продуктовые товары. По официальным данным Челябинскстата, за минувший год цены на хлебобулочные изделия поднялись на 10,3%, овощи и фрукты подорожали на 17%, а ценник на крупы и макароны увеличился на 23%.

Правительство региона объясняет рост «сокращением посевных площадей и неурожайностью», в результате чего было собрано на 15% меньше урожая, чем в 2019 году. Также, по их мнению, подорожание продуктов вызвано спросом на продукты в период коронавируса, а также ростом тарифов на коммунальные услуги.

Челябинский предприниматель и руководитель регионального отделения ВПП «Родина» Сергей Смышляев считает, что одной из главных причин роста цен в регионе является заморозка цен на южноуральскую продукцию, которая была объявлена в марте 2020 года. По его мнению, она, вкупе с коронавирусными ограничениями, проблемами с логистикой и производством товаров, привела ко временному дефициту и дальнейшему росту цен.

— Одна из самых больших экономических ошибок — это заморозка и национализация цен. Это приводит к тому, что товар попросту пропадает с прилавка, потому что производителю становится невыгодно делать и продавать товар на своем рынке. После чего производство переориентируется на экспорт, а в родной стране товара больше нет. Так случилось с Венесуэлой в 2019 году, — говорит Сергей Владимирович.

Бизнесмен уверен, что субсидирование производителей на покупку необходимого сырья из местного и федерального бюджета «естественным» образом остановит рост цен:

— У нас традиционно ничего никогда не дешевеет. В этом есть вина, в том числе, и самих производителей, у которых не уменьшаются аппетиты. Но во всей цепочке страдают, в основном, исключительно потребители. Поэтому помощь со стороны государства производителям — это помощь конечному покупателю товара.