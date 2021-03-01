В Челябинске на директора спортшколы завели уголовно дело за сдачу зала в аренду

На протяжении трех лет он сдавал помещение в аренду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на директора спортивной школы завели уголовное дело. По версии следствия, в 2018-2020 годах он сдавал в аренду спортивный зал, при этом все деньги приходили ему на счет. Всего за три года он смог заработать более 500 тыс. рублей.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи собирают доказательную базу, решается вопрос об избрании меры пресечения для директора школы. Максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье, — 4 года тюрьмы.

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