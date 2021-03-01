Проект «Едем вместе!» вновь стартует в Челябинской области

3 марта в 16.00 в фитнес-клубе «Норма» (г.Челябинск, ул. Кирова, д.27) первыми накрутят километры добра уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова вместе с игроками баскетбольного клуба «ЧелБаскет».

В этом году акция будет проходить в онлайн формате. Это упростит участие в в благотворительном веломарафоне. Любой человек может накрутить свои километры, где угодно, в любое удобное время в течение февраля-мая 2021 года и помочь особенным детям.

Если у кого-то нет велосипеда или велотренажера то можно бесплатно прийти любой из фитнес-клубов г. Челябинска, которые присоединились к проекту и накрутить километры на их тренажерах.

В этот же день, 3 марта, с 17.00 до 18.00 в фитнес-клубе «Норма» будут стартовать публичные люди, политики и блогеры.

Ведущий мероприятия мероприятия — актер актер сериалов «СашаТаня», «Универ. Новая общага» на ТНТ, резидент «Comedy Батл» Арсен Карапетян.

Проект «Едем вместе!» реализуется при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области и Уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой.

Как принять участие? Подробности акции на сайте и в нашей инфографике.

Дополнительную информацию можно уточнить у координатора проекта «Едем вместе» по телефону: +7 908-056-47-32 (Красильникова Александра).