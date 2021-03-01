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В Челябинской области будут судить женщину, заказавшую убийство бывшего мужа

На такие действия ее подтолкнули судебные конфликты после развода
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области будут судить женщину, которая заказала убийство бывшего мужа — обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Брединского района. Экс-супруги долгое время конфликтовали из-за судебных разбирательств после развода, и в сентябре 2020 года женщина не выдержала. Она решила расправиться с бывшим мужем и попросила своего знакомого взять всю грязную работу на себя. В качестве вознаграждения женщина пообещала 100 тыс. рублей.

Знакомый согласился на убийство, но сам пошел в полицию, чтобы рассказать о намерениях женщины. Дальше оперативники решили имитировать исполнение заказа, поэтому мужчина сказал «заказчице», что ее муж лежит в земле.

— Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой по ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Пособничество и подстрекательство к приготовлению к убийству по найму», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело уже направили в Брединский районный суд.

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Криминал