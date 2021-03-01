Депутат Госдумы приобрел для детской онкологии новейший антибиотик

Олег Колесников передал онкологическому отделению детской областной больницы один из самых современных комбинированных антибиотиков. «Максиктам» способен заменить сразу несколько препаратов. В нем остро нуждаются маленькие пациенты, прошедшие курс химеотерапии. Стоимость лекарства очень высока. Цена одной дозы — две тысячи рублей, а всей партии — 250 тысяч.

Детское онкологическое отделение Челябинской областной клинической больницы — одно из лучших в стране. Врачам удается вылечить 86% поступивших сюда пациентов. Лечение онкологических заболеваний требует огромных средств, поэтому здесь с большой благодарностью относятся ко всем спонсорам и меценатам.

— В областной детской онкологии есть все — современное оборудование, необходимые лекарства, уникальные специалисты, которые каждый день борются за жизни наших детей. И сегодня я лично убедился, насколько остро стоит вопрос с дополнительными помещениями. Строительство нового корпуса для детской онкологии необходимо начать как можно быстрее! — уверен Олег Колесников.