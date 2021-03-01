РЖД запустит дополнительные поезда из Челябинска в Москву

Маршрут дополнительных поездов будет проходить через несколько крупных городов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед мартовскими праздниками РЖД запустит дополнительные поезда для перевозки пассажиров. Они будут курсировать из Челябинска в Москву и обратно.

Дополнительные поезда № 285/286 Челябинск – Москва отправляются из Челябинска 3 и 7 марта в 16:47. А прибывать в столицу они будут соответственно 5 и 9 марта в 03:50.

Отправляться из Москвы поезда будут 5 и 9 марта в 12:16, а прибывать в Челябинск 7 и 11 марта в 2:28. Маршрут этих железнодорожных составов будет проходить через Уфу, Самару и Рязань.

— В дополнительных поездах предусмотрены места для инвалидов и их сопровождающих, есть также мужские и женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе, — сообщает пресс-служба ЮЖД.

Купить билеты и уточнить расписание можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.

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