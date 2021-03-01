Заболевшего младенца в Челябинской области доставили на вертолете в больницу

Ребенок нуждался в медицинском оборудовании, которое отсутствовало в его городе. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области потребовалась срочная помощь 11-месячному младенцу из Миасса. У него была тяжелая форма пневмонии. Для ее лечения требовалось медицинское оборудование, которое отсутствовало в местных больницах.

Ближайшее медицинское учреждение со всем необходимым находилось в Челябинске. Однако времени оставалось мало, и слишком долгая поездка на машине для такого малыша могла закончиться печально. Поэтому было решено использовать вертолет для экстренной транспортировки.

Выполнять операцию по спасению столь юного пациента вызвалась санавиация Центра медицины катастроф. Помогали им в этом спасатели Миасского отряда - они осуществляли погрузку необходимого оборудования. Сейчас малыш находится в больнице и проходит лечение.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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