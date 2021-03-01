В Челябинске на порог ветеринарной клиники подбросили кота в мешке

Фото: Instagram.com /bagrat.vet
Ночью, 1 марта, сотрудников ветеринарий клиники «Добрый хвост», расположенной в поселке Шершни под Челябинском, ждал сюрприз под дверью в виде подозрительного мешка. Вначале они подумали, что там находится бомба и хотели вызвать полицию с саперами. Однако мешок зашевелился. Проверив его, ветеринары обнаружили кота.
— Бедняга в очень плохом состоянии. Мы провели обследования и выявили перелом шейки бедра, а также блошиную инвазию, гельминтов, очень плохие показатели крови, подтверждающие серьезные воспалительные процессы, — написал на своей странице в Instagram главный врач ветклиники Баграт Агажанов.
При просмотре записи с камеры видеонаблюдения сотрудники клиники выяснили, что принес кота мужчина. Он был одет в черное, а голову покрывал капюшон c маской, поэтому опознать его не удалось.
Сейчас представители ветеринарной клиники объявили сбор средств для лечения, операции и восстановления кота.
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