Участники аварии рассказали, как пассажирский автобус вылетел в овраг на Троицком тракте в Челябинске

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Челябинску

Сегодня утром на Троицком тракте в Челябинске случилось ДТП с тремя машинами, в результате которого госпитализировали двух человек. Напомним, тогда трактор столкнулся с легковушкой, а потом из-за удара сменил направление и врезался в пассажирский автобус. Участники этой аварии рассказали, как они видели произошедшее со своей точки зрения. Видеозапись с их комментариями опубликовала городская ГИБДД.

— Ехал на работу на тракторе. При перестроении посмотрел в зеркала, включил поворотник. Машины были далеко. Начал перестраиваться — и удар был в заднюю часть, — рассказывает водитель Трактора. — После чего меня закрутило выкинуло на встречную полосу, где ударился с автобусом. После чего догнал «двенадцатую». После этого остановился.

Водитель пассажирского автобуса сообщил, что он в момент происшествия направлялся из Челябинска в поселок Первомайский.

— На встречную полосу завертелся трактор с лопатой и в бочину стукнул нас, и мы улетели в кювет. Пострадавших нет, все пассажиры были пристегнуты, — рассказал водитель автобуса.

А вот пассажиры автобуса вначале не поняли, что произошло. У них в момент аварии были застегнуты окна в салоне.

— Никто ничего не видел. Произошел удар, и въехали в траншею, — говорит пассажир автобуса.

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