Выиграли и потерялись: на Южном Урале ищут миллионеров

Одним из победителей стал Олег Фирсов. Свой выигрыш он забрал. Фото: пресс-служба "Столото"

Из 12 жителей Челябинской области, которые выиграли миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», за выигрышем обратились только семеро. В компании напоминают новоиспеченным миллионерами, что нужно забрать деньги.

Как объяснили в «Столото», большинство выигравших обращаются в первые декады января. Но иногда через месяц и позже, объясняя это тем, что решали, ехать ли в Москву или отправить документы по почте, договаривались на работе. Иногда победители не сразу вспоминали о лотерейных билетах.

— За выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине — еще в течение трех лет. После чего невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет Российской Федерации, — говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Одним из победителей стал слесарь из Челябинской области Олег Фирсов. Он под Новый год лишился работы, но уже на следующий день, 1 января, выиграл миллион рублей.

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