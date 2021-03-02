На Ленина в Челябинске маршрутка попала в аварию

Движение на Ленина затруднено
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сегодня, 2 марта, на проспекте Ленина возле Публичной библиотеки маршрутка №86 попала в аварию. Фотографии с места происшествия опубликовал телеграмм-канал «Южноуральской панорамы».
В результате аварии задели припаркованную машину. Фото: "Южноуральская панорама"/t.me
Как пишут очевидцы, досталось припаркованной машине. В ГИБДД Челябинска уточняют информацию о пострадавших.
Очередное ДТП с маршруткой на Ленина
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Пробки нет, но едут медленно. Фото: "Яндекс.Карты"
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