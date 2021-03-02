Суд оставил без движения заявление ЧМК о замене штрафа в 142 млн рублей за загрязнение реки Миасс модернизацией производства

ЧМК хочет модернизировать производство, чтобы снизить ущерб окружающей среде. Фото: Александр Гусев/Google Maps

Завод ЧМК предложил Металлургическому районному суду заменить выплату компенсации вреда, нанесенного стоками реке Миасс, модернизацией производства на эту же сумму — 142,6 млн рублей. Однако, как сообщили в суде КП-Челябинск, заявление оставлено без движения.

Как пояснили КП-Челябинск в пресс-службе «Мечела» (ЧМК входит в группу), заменить штраф модернизацией производства возможно в рамках закона. Тем более, что платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водных объектам, находящимся в собственности России, идут в федеральный бюджет.

— Вместо этого в рамках взысканной суммы ЧМК предлагает реализовать конкретные экологические мероприятия, — пояснили на предприятии.

Первый — модернизация станции № 55, которая обеспечивает водосброс в технический Баландинский пруд-отстойник. По данным ЧМК, это сократит сброс сточных вод в Миасс, улучшить качество вод, снизить массу сброшенных загрязняющих веществ. Сумма затрат — 128 млн рублей, окончить проект предполагается к 2023 году. Второй предполагаемый для реализации проект — покупка оборудования для очистки Баландинского пруда-отстойника и модернизация системы маслоулавливания, которая очищает стоки от загрязнения нефтепродуктами. Срок завершения проекта — 2024 год, сумма — 30 млн рублей.

В Металлургическом районном суде КП-Челябинск сообщили, что заявление ЧМК оставлено без движения, так как участникам процесса не предоставлены копии заявления и иные материалы. Заводу предоставили время до 10 марта.

Напомним, 25 февраля вступило в законную силу решение суда о взыскании 142,6 млн рублей с ЧМК за слив недостаточно очищенных вод в реку Миасс. Апелляционная инстанция не согласилась с доводами ЧМК и согласилась с решением районного суда, принятым ранее.

По загрязнению окружающей среды к «Мечелу» были предъявлены несколько гражданских исков на сумму около полумиллиарда рублей. Часть из них удовлетворена, часть находится в производстве, часть — оспорена. В апреле 2020 года открыто уголовное дело в отношении трех сотрудников ЧМК: начальника управления природоохранной деятельности, его зама и главного инженера. По версии следствия, с октября 2017 по ноябрь 2018 года в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба составил около 260 млн рублей. Это первое дело по защите окружающей среды, которое дошло до уголовной ответственности.

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