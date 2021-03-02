В Челябинской области задержали мужчину, который пытался дать взятку полицейскому

Теперь мужчину будут судить еще и за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сатке Челябинской области взяли под стражу местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

— 34-летний подозреваемый в сбыте наркотиков в январе этого года пытался дать взятку 50 тысяч рублей сотруднику полиции, — сообщили в региональном СКР. — От взятки сотрудник полиции отказался и сообщил руководству о произошедшем.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, решает вопрос о предъявлении обвинения в рамках уголовного дела.

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