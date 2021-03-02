В Челябинской области умерли восемь человек с коронавирусом

Коронавирус в Челябинской области победили больше 45 тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердилось 180 новых случаев заражения COVID-19. Школьников среди них нет, сообщает региональный минздрав.

Из больниц выписались 188 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 45 074 пациента. Сегодня в Челябинской области коронавирусом болеют 5 329 человек.

За прошедшие сутки умерли восемь человек: от COVID-19 — пять человек, от других причин — три человека.

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