Жалобу на арест вице-мэра Челябинска Олега Извекова вернули адвокату

Меру пресечения Олегу Извекову избрали 19 февраля Фото: Сергей СОТНИКОВ

Центральный районный суд Челябинска отказался принять жалобу на арест вице-мэра по экономике Олега Извекова.

— Жалоба возвращена для устранения недостатков, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе Центрального районного суда, не уточнив, о каких именно недостатках идет речь.

Апелляцию на решение посадить его в СИЗО Олег Извеков подал 24 февраля.

Напомним, заместителя главы города задержали 18 февраля. По версии следствия, он получил взятку в крупном размере. В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание. 19 февраля в центральном районном суде состоялось заседание, на котором было принято решение отправить Извекова в СИЗО на два месяца. На заседание не допустили прессу.

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