Погасил ипотеку? А нет! В Челябинской области коллекторы требуют погасить несуществующий долг

Коллекторы требуют с южноуральца 90 тысяч рублей по ипотеке, которая погашена Фото: "КП" Архив

Житель Миасса Виктор погасил ипотеку еще в 2013 году. Финансовое положение было сложное, но мужчина занял денег и у родственников и рассчитался с долгом. Но восемь лет спустя коллекторы начали звонить Виктору и требовать с него 90 тысяч рублей, уверяя, что долг не погашен.

— Мужчина обратился в «ЮникредитБанк», чтобы уточнить, почему справка о погашении ипотеки от 2013 года, не принимается в расчет, — сообщил эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Курилин. — Но тот прислал ответ, который шокировал Виктора: якобы выданную им в 2013 г. справку следует считать ошибочной, а право требования долга перешло к организации «ЭОС» по договору уступки.

Общественник обратился в Центробанк и службу судебных приставов за разъяснениями, будет инициировано судебное разбирательство с банком-кредитором о признании долга несуществующим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru