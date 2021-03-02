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Жительницу Челябинской области отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

Она бросила троих детей на произвол судьбы
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Приставы поняли, что без изоляции женщину не перевоспитать

Приставы поняли, что без изоляции женщину не перевоспитать

Фото: Артем КИЛЬКИН

34-летнюю жительницу Златоуста приговорили к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за долги по алиментам в 130 тысяч рублей. Она уже отбывает наказание, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Женщина — мать троих детей. Но двое ее старших детей находятся в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Младший, 2016 года рождения, воспитывается в семье отца. Сама дама нигде не работает, не замужем и злоупотребляет спиртные напитки.

— Гражданка подвергалась административному наказанию, но никаких мер к разрешению ситуации не предпринимала. В итоге на момент суда задолженность на содержание детей составила более 130 тысяч рублей, — уточнили в УФССП по Челябинской области. — Суд пришел к твердому убеждению о невозможности исправления и перевоспитания гражданки без изоляции от общества.

Из-за того, что она не отбыла ранее назначенное наказание, срок лишения свободы увеличился до пяти месяцев.

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