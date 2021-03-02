На трех заводах в Челябинске нашли нарушения экологических требований

Заводы не проверили работу газоочистных установок и не привлекли к контролю аккредитованные лаборатории Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская природоохранная прокуратура проверила, как Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, завод «Пластмасс» соблюдают экологические требования. В результате нарушения нашли на всех трех предприятиях. правда, формальные.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, заводы не проконтролировали показатели работы газоочистных установок и не провели экологический контроль на источниках выбросов с привлечением аккредитованных лабораторий.

— За несоблюдение экологических требований в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 КоАП РФ, — уточнили в прокуратуре. — Руководителям предприятий прокурором внесены представления.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

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