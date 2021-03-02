Снова метель: М-5 могут закрыть для грузовиков и автобусов на двое суток

Трассу могут закрыть на двое суток. Фото: МЧС по Челябинской области

В Челябинскую область снова идет непогода. По данным гидрометцентра, в выходные 5-7 марта ожидается сильный снег, а в горнозаводской зоне местами метели. В ГИБДД области предупредили о возможном закрытии трассы М-5 для фур и автобусов.

— В случае ухудшения погодных условий на М-5 «Урал» возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов, в период с 00:00 часов 5 марта по 07:00 часов 7 марта 2021 года, — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции попросили южноуральцев отказаться от поездок на автомобиле в выходные, а если это невозможно — избегать опасных маневров, выбирать оптимальную скорость и маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru