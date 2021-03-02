Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Челябинске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

10-летняя девочка сейчас в больнице
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 2 марта, в 8:45 Ленинском районе Челябинска на улице Дзержинского, 21 машина сбила ребенка. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

— 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбила машина Volkswagen, — сообщили в пресс-службе. — Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ДТП