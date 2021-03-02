Почему бы и не Ной? В Челябинской области назвали самые популярные и необычные имена младенцев

В январе-феврале 2021 года родилось 65 пар двойняшек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой зимой в Челябинской области мальчики рождались немного чаще. Всего за январь-февраль на свет появилось 4899 малышей — 2537 мальчиков и 2362 девочки. Их них — 65 пар двойняшек. Об этом сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Самыми необычными именами этой зимы стали Королева и Король, Принцесса и Князь, Магдалина и Ной. Чаще всего мальчиков называют Артем и Михаил, а девочек София и Мария.

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