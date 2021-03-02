Опен-эйр, зона фудкорта и горячий чай: зрителей приглашают на этап кубка мира по фристайлу в «Солнечную долину»

12-13 марта на ГЛК «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, в котором примут участие сильнейшие спортсмены из 13 стран. Зрители смогут увидеть не только зрелищные заезды спортсменов, для гостей подготовят парк фристайла с развлекательными зонами.

Зрителей приглашают 13 марта на финальные заезды. Стадион откроется в 10.30. Для гостей будет подготовлена развлекательная программа. На склоне расположится зона фудкорта, несколько красочных фотозон, будут работать ди-джей, ростовые куклы и аниматоры-ходулисты. Организаторы подготовят и детскую игровую площадку. Здесь пройдут конкурсы, игры и эстафеты для маленьких зрителей.

Каждый желающий сможет сделать селфи 360 градусов на видеоспиннере, купить сувенирную продукцию и попробовать чай из жарового самовара. Также зрители увидят шоу-программу и выступления артистов.

Церемония открытия начнется в 12.20. Затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин, по окончании — церемония награждения. Билеты на финалы (13 марта) уже в продаже. Их можно приобрести на сайте и в кассах курорта.

Отметим, соревнования по ски-кроссу делятся на два этапа: квалификацию и финалы. В квалификационном раунде, который пройдет 12 марта, фристайлисты будут проезжать дистанцию в одиночку на время. 32 лучших спортсмена пройдут в финальную часть, которая состоится 13 марта.

В финальных заездах, которые смогут увидеть зрители, участников разделят на группы по четыре человека. Решающий раунд турнира пройдет по системе плей-офф. Задача спортсменов обогнать соперников и финишировать первым. Из каждого заезда в следующий раунд пройдут по два человека, пришедшие к финишу первыми. В полуфинале первые два спортсмена выйдут в «большой финал», где разыгрываются с 1-4 места. Проигравшие в полуфинале отправляются в «малый финал», где соревнуются за 5-8 места.

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